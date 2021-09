Najpopularniejsze przysłowia polskie

W każdym języku występują jakieś przysłowia, a ich historia sięga nawet do kilkuset lat wstecz. Wywodzą się one przede wszystkim z kultur oraz wierzeń. Wiele z nich jest aktualnych w obecnych czasach, a ludzie często się do nich odnoszą. Z tego wpisu poznasz najpopularniejsze przysłowia polskie. Zapraszamy do lektury!

Skąd się wzięły przysłowia?

Zacznijmy od krótkiej historii. Jak już wspomnieliśmy, przysłowia wywodzą się głównie z życia codziennego - kultur, pór roku i wierzeń. Są one anonimowe, jednak nie wiadomo do końca, kiedy powstały. Pierwsze polskie przysłowia znaleziono w rękopisie kazań z 1407 roku, natomiast dość pokaźny zbiór przysłów został wydany w 1618 roku. Nie da się ukryć, że najpopularniejsze przysłowia polskie zawierają wiele mądrości, są ponadczasowe i uniwersalne.

Najpopularniejsze przysłowia polskie - które warto znać?

W języku polskim występuje naprawdę wiele przysłów, które są powszechnie znane, a także używane. Można je podzielić na kilka kategorii. Poniżej znajdziesz kilka z nich, które odnoszą się do pracy i życia codziennego:

Fortuna kołem się toczy,

Apetyt rośnie w miarę jedzenia,

Szewc bez butów chodzi,

Bez pracy nie ma kołaczy.

Najpopularniejsze polskie przysłowia odnoszą się również do pór roku, miesięcy, a także znanych świętych. Można w tym miejscu wyróżnić: