Co każdy wie na temat Australii?

Jak wiemy Australia to jeden z kontynentów. Jest najmniejszy z nich, ale jednocześnie stanowi największą wyspę na świecie. Jest to także obszar, który uważa się za najbardziej suchy i płaski. Słynie z wielu gatunków niezwykłych roślin, niesamowitych owadów, a także występowania kangurów, misi koala, pustyniami i eukaliptusami. Jakie są jednak ciekawostki o Australii, z których nie każdy zdaje sobie sprawę?

Niezwykłe ciekawostki o Australii

Pierwsza z ciekawostek z pewnością zaskoczy niejedną osobę. Chociaż Sydney to najpopularniejsze australijskie miasto, wcale nie jest on stolicą tego kraju! Jest nią bowiem miasto Canberra, znajdujące się w połowie drogi między Sydney a Melbourne.